L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha spiegato l'esclusione di Paulo Dybala dalla trasferta di Parma facendo il punto sul suo futuro: "Si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l'altro giorno in allenamento, ha provato ad esserci ma ha avuto paura di farsi male: quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera con la Fiorentina. I campioni fanno sempre parte delle squadre forti". Il futuro dell'argentino però è sempre più incerto, le trattative per il rinnovo sono bloccate e il nome di Dybala è sempre caldo sul mercato.