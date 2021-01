Andrea Pirlo ha scelto gli undici giocatori che tra qualche minuto scenderanno in campo per la gara contro l'Udinese: sciolto il dubbio sulla fascia destra, dove c'è Federico Chiesa e non Kulusevski. Il motivo lo spiega Sky Sport, secondo il quale con Dybala in attacco vicino a Ronaldo per l'assenza di Morata (infortunio muscolare), la conseguenza logica è stata lasciare fuori l'ex Parma. La Joya e lo svedese infatti tendono a occupare la stessa zona di campo durante la gara, e oggi avrebbero rischiato di pestarsi i piedi. Da qui, nasce la scelta di far giocare Chiesa con Kulusevski che può entrare a partita in corso.