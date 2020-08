Ora è praticamente ufficiale: è finita la storia tra Gonzalo Higuain e la Juventus. Ve lo abbiamo raccontato in queste settimane, ora non ci sono più dubbi. Pochi giorni fa il Pipita aveva chiarito, ai microfoni di Fox Sport, la sua posizione: “Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa”. L’atteso colloquio con il nuovo tecnico è arrivato, e per Gonzalo non ci sono state buone notizie.





Lo ha raccontato lo stesso Pirlo, nella conferenza stampa con cui si è presentato al mondo Juve come allenatore della prima squadra: “Higuain? Lo ammiro molto, ha fatto un ciclo importante ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. I cicli finiscono, è stato un grande campione. Da persona seria, ci siamo parlati negli occhi e abbiamo preso questa decisione. Higuain è stato messo da parte, abbiamo deciso di prendere questa decisione”. Un faccia a faccia che ha dunque definitivamente chiuso le porte al Pipita. Che, però, ha ancora un anno di contratto con la Juve. Che deve capire quanto gli costerà salutare l’attaccante anzitempo.





Higuain ha un carico residuo a bilancio per la Juve di 18,2 milioni di euro al prossimo 30 giugno, una somma che rende praticamente impossibile evitare una minusvalenza. Ad oggi, infatti, non sono arrivate offerte concrete per Gonzalo. Minuslavenza in arrivo, la Juve proverà a limitare i danni con il risparmio sull’ingaggio: si parla di 7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto, a cui si sommano 1,5 milioni dell’ultima stagione, da corrispondere in base all’accordo per gli stipendi post coronavirus (4 mensilità risparmiati, ma 2,5 da ridistribuire in caso di ripartenza e conclusione del calendario). Sono in totale 9 milioni netti ancora da corrispondere, al lordo praticamente il doppio. La trattativa è in corso, va avanti con una certezza: stavolta le occasioni per Higuain sono davvero finite.