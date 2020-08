1









Rinnovamento e freschezza. È questa l’aria che tira in casa Juventus con l’arrivo di Pirlo, con cui è già partito il nuovo ciclo bianconero. Dallo staff ai giocatori, perché il Mestro avrebbe chiamato personalmente coloro che non fanno più parte del progetto. Infatti, quella di Matuidi è soltanto la prima di una serie di cessioni che il club ha preventivato, per svecchiare la rosa e dire addio a chi è ritenuto a fine avventura (Higuain, Khedira, De Sciglio e Douglas Costa). La mossa del nuovo tecnico della Juve ha letteralmente infiammato Twitter: da Mr. Wolf di Pulp Fiction a Scary Movie, il popolo dei social ha fatto esplodere l’hashtag #PirloHaChiamato.



