Andrea Pirlo non vuole lasciare nulla per strada: "La Champions è una competizione particolare, io ho avuto la fortuna di giocarla e vi posso dire che chi scende in campo se ne accorge perché la differenza col campionato è diversa ed elevata. Abbiamo iniziato la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi: abbiamo vinto la Supercoppa - ha detto nella conferenza di ieri - siamo in finale di Coppa Italia, e ancora in Champions e ben messi per il campionato. Quando si inizia una stagione non si pensa a un solo obiettivo, ma si cerca di centrarne il più possibile".