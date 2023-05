E' finita l'esperienza di Andreasulla panchina del Karagumruk. In seguito alla sconfitta di lunedì per 4-1 sul campo del Trabzonspor, il club turco ha deciso di esonerare l'allenatore italiano ex Juventus. A tre giornate dalla fine del campionato, la sua squadra è nona in classifica con 44 punti frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.