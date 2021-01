In occasione della conferenza stampa di presentazione alla sfida di domani sera contro ilha parlato anche delle condizioni di Arthur: “Arthur sta meglio, purtroppo è stato spappolato nella partita contro l’Atalanta, con una botta che ha dovuto togliere sangue sulla gamba, non lo ha avuto a disposizione per un po’ di tempo. Aveva fatto ottime fare prima, purtroppo ha avuto questo brutto stop. Adesso ha ripreso condizione, può giocare con chiunque perché è un ragazzo che conosce il calcio, conosce i momenti delle partite e può giocare con chiunque”.