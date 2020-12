3









Andrea Pirlo parla dopo la sconfitta contro la Fiorentina, un 3-0 pesantissimo. Ecco le sue parole a Sky nel post partita: ​"Non deve essere un alibi quanto successo nel pomeriggio. Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato noi, non per la pressione della Fiorentina ma per un nostro atteggiamento sbagliato fin dai primi passaggi. Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure. A parte gli episodi arbitrali, quando entri così succede questo. Purtroppo non doveva essere così, nelle partite prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze, ma non dovevamo permettercelo. Siamo entrati molli e quando sei così poi le partite diventano difficili, rimani in 10 e poi recuperare è complesso.



ARBITRAGGIO - Le immagini mi sembrano chiare. L'espulsione di Cuadrado era chiarissima, però potevano esserci altri episodi a favore nostro, ma non voglio commentarli perché li vedono tutti.



PRESTAZIONE - Dopo 10' rimani in 10 e sei sotto di un gol, non parlerei di prestazione tecnico-tattica. Eravamo riusciti a restare in partita, se sull'1-0 al 50esimo loro rimangono in 10 con un rigore per noi puoi anche recuperare e la partita cambiare. La prestazione brutta iniziale, il secondo tempo meglio e li abbiamo tenuti lì, poi gli episodi hanno cambiato tutto.



MOTIVAZIONI - L'allenatore le dà, poi in campo va la squadra, ogni tanto capita di essere non al 100% mentalmente e fisicamente. Avevamo regalato un gol e un giocatore, nel secondo tempo siamo entrati con la mentalità giusta e poteva andar meglio.



COSA SI PUO' FARE - Bisogna andare in vacanza qualche giorno per recuperare forze fisiche e mentali. Poi ripartire con la stessa voglia, guardando gli errori che abbiamo commesso in questa prima parte di campionato e andare avanti con il nostro cammino. Abbiamo fatto partite buone e altre no, ma abbiamo un progetto da portare avanti e lo faremo sempre meglio da gennaio in poi. Preoccupato? No, stasera a parte i primi minuti e un po' di mollezza, siamo entrato nel secondo con il piglio giusto e potevamo recuperare. Poi a volte gli episodi ti possono anche girare a favore per sistemare una partita messa male con un uomo in meno.



MILAN E INTER - Noi ci sentiamo forti, loro sono avanti quindi avranno qualcosa in più ora. Sono favorite ora. Non nascondiamoci, noi ci siamo ma siamo dietro e siamo qui per recuperare.



MERCATO DI GENNAIO - Sì, penso che tutte le squadre in questa pausa lo faranno. Parleremo con la società, lo abbiamo già fatto, troveremo qualche colpo da fare se necessario, valuteremo se è meglio aumentare la qualità o inserire qualche giocatore dove siamo corti o se continuare con questi. Con la società abbiamo parlato e avremo tempo nei prossimi giorni. Valutiamo e guardiamo con calma, ci riposiamo e a mente fredda vediamo cosa fare.



BONUCCI MALE - Una serata storta. Capita a tutti. Aveva fatto ottime partite fino ad adesso, stasera è andata così, può capitare comunque di fare una partita così. E' il nostro capitano e abbiamo fiducia in lui.



INFORTUNIO DE LIGT - Sembra un affaticamento. Verificheremo nei prossimi giorni, è normale dopo 10 partite giocate tutte per 90. Vedremo.



JUVE-NAPOLI - Cosa ci ha lasciato? Noi purtroppo non possiamo far nulla. Non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, sono partite e giocato anche con giocatori in meno colpiti dal Covid. Mi spiace più per loro che per noi che dobbiamo rigiocare la partita. Noi non c'è nessun problema, ma non mi è sembrato corretto nei confronti di quelle squadre che hanno avuto tanti giocatori colpiti dal Covid e hanno giocato con grande correttezza".