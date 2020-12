Dopo la sconfitta contro la Fiorentina Andrea Pirlo ha commentato così la prestazione della Juventus: "La Juve non è fragile, è una squadra forte che ha una mentalità ben precisa. E' capitata una serata storta, dobbiamo sapere che per poter far bene serve concentrazione fin dall'inizio; questa battuta d'arresto ci servirà da lezione per gennaio. L'atteggiamento era sbagliato, avevamo la testa già alle vacanze e non deve succedere. Con dei campioni in campo bisogna sempre puntare alla vittoria".