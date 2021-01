Il coronavirus mette il bastane fra le ruote alla Juventus, alla vigilia della sfida contro il Milan. Ieri la positività di Alex Sandro, oggi quella di Cuadrado, che costringerà Pirlo a scelte quasi obbligate per la difesa. Sicuramente ci sarà Danilo, che ha elogiato pubblicamente in conferenza stampa: "Avevamo individuato già a inizio stagione, vedendo caratteristiche e modo di giocare. Sapevamo che potevamo contare su di lui. Sta facendo grande stagione, giocatore molto intelligente e per quello può giocare in più posizioni".