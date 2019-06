Grandi campioni, dal campo alla panchina. A Torino non rimarrà solo Andrea Barzagli, ma anche Andrea Pirlo dovrebbe fare ritorno nella grande famiglia bianconera, non da vice ma da allenatore fatto e finito. Come scrive Tuttosport, al Maestro è stata infatti offerta la possibilità di allenare la Primavera, o eventualmente l’Under 23, con il presidente Andrea Agnelli che lo vorrebbe assolutamente a Torino. La risposta di Pirlo non è ancora arrivata, perché l'ex regista è incerto sull'abbandonare il ruolo da commentatore Sky, in cui si diverte molto, immediatamente o solo tra un anno. Questione di decisioni, importanti e da prendere con cautela, per non bruciarsi il futuro.