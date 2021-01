Domani la possibilità di riscattare il brutto ko contro l’Inter, ma sulla stagione della Juventus pesa il cartello appeso al di fuori della Continassa fin dal primo giorno dell’era Pirlo: work in progress. Anno a cavallo di un nuovo ciclo bianconero, squadra in costruzione con nuovi innesti e soprattutto un nuovo tecnico alla prima esperienza in panchina. Un mix di elementi che hanno portato Pirlo a raccogliere 33 punti (manca ancora la sfida contro il Napoli), ovvero la peggior partenza degli ultimi dieci anni. Con Sarri furono 42 dopo 17 giornate, con Allegri 49. Andando a ritroso, 41 (2017-2018), 42 (2016-2017), 33 (2015-2016), 40 (2014-2015), 46 (2013-2014), 41 (2012-2013), 37 (2011-2012).