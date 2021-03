Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Porto di Champions Leage, Andrea Pirlo si è soffermato sulla partita di andata e ha rivelato che tipo di partita dovrà fare domani la sua squadra: "L'abbiamo guardata e riguardata, subito dopo la partita avevamo programmato di giocare in modo diverso poi vai sotto per un errore tecnico e le carte in campo cambiano. Hanno cambiato modo di giocare anche loro, si sono abbassati e ripartiti. Dovevamo avere più lucidità, meno fretta nel trovare i varchi lasciati. Dagli errori fatti all'andata, proveremo a trovare altre soluzioni. Domani dobbiamo fare bene tecnicamente: affronteremo una squadra molto compatta, aveva fatto vedere all'andata le due linee molto strette. Ci sarà poco spazio e tempo per pensare. Ci vorrà molta tecnica, sbagliare poco, cercare di allargarli, con pazienza. Non bisognerà avere la fretta di sfondare centralmente, ma farli girare da una parte all'altra".