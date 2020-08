Nella conferenza stampa di ieri come nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche dell'assetto difensivo, precisando che il modulo non è un modello fisso e che si possono ruotare vari schieramenti: "​Potremo giocare sia a 4 che a 3, magari a 3 in impostazione. Mi piace un calcio di rotazioni, con gente che abbia voglia di attaccare, gioia di riacquistare il pallone di come lo ha in possesso. Dev'essere una cosa mentale, lavorare tutti i giorni e avere voglia di avere palla e recuperarla velocemente. I giocatori lo sanno, hanno le caratteristiche per farlo. Il modello può variare".