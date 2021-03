46 punti in 23 partite. È un magro bottino quello di Pirlo alla sua prima esperienza in panchina, lanciato in estate da Agnelli su quella della prima squadra della Juventus. Adesso si trova a rincorrere dalle retrovie, a 10 punti di distanza dall’Inter capolista. Rispetto all’anno scorso, Sarri aveva ben 8 punti in più allo stesso punti del cammino, ovvero dopo 23 giornate: 54 i punti della stagione scorsa contro i 46 di quella attuale.