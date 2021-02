4









La toppa di Chiesa a una notte da horror. Il suo gol tiene in vita la Juve e rende meno complessa la rimonta al ritorno, anche se sarà comunque durissima, perché il Porto parte al 2-1 di ieri sera e servirà una gara perfetta. Il più lontano possibile da ieri sera e da quella svagatezza che ogni tanto torna e gravemente colpisce Pirlo e i suoi. Cali di tensione, di attenzione, mancanza di mentalità, che torna solo nel finale per rimettere in piedi la situazione. Manca un rigore, che tanto può fare nel punteggio, ma che non cambia il giudizio finale. Tanti i bocciati, tantissimi: da Ronaldo ai giovani, tutti sul banco degli imputati.



