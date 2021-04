Negli studi Sky Sandro Piccinini è tornato indietro all'inizio della stagione, ricordandosi le frasi di Andrea Pirlo e le richieste fatte alla dirigenza sul mercato. Un centrocampista, regista, prima di tutti. Come racconta il giornalista: "A inizio stagione Pirlo disse subito che voleva giocare con due centrocampisti. Come a dire che con quelli che ha deve per forza giocare a due. Per il futuro si parla di Locatelli per esempio, e di giocatori con quel tipo di caratteristiche".