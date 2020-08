1









Con l'arrivo di Andrea Pirlo è iniziata la rivoluzione in casa Juve. Una scelta coraggiosa dalla quale i bianconeri vogliono ripartire per il futuro. Zero esperienza da allenatore e tanta voglia di iniziare un nuovo percorso. L'esatto opposto del suo predecessore, Maurizio Sarri, che prima di arrivare alla Juve ha fatto anni e anni di gavetta sedendosi sulle panchine di ogni categoria. Altra differenza tra Pirlo e Sarri è l'ingaggio: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore guadagnava 5,5 milioni di euro; lo stipendio di Pirlo si aggira intorno a 1,8 milioni. Dando uno sguardo alla rosa bianconera, solo due giocatori guadagnano meno di lui e uno prende la stessa cifra del nuovo allenatore.



Sfoglia la gallery per vedere tutti gli stipendi dei giocatori della Juve