Un gol all'improvviso, nella pioggia e nelle pieghe di una partita molto complicata per la. Era il minuto numero 93 ed era il derby di Torino del 2014: i bianconeri, rimasti in dieci, cercano alla disperata una vittoria fondamentale per proseguire un campionato che sembrava in forte discussione. Alla fine? Ci pensò Andrea, con un bolide dalla distanza che cambiò drasticamente le sorti della gara e di quella stagione: "Una grandissima emozione, eravamo in 10, erano gli ultimi secondi della partita e riuscire a vincerla in quel modo, segnando da fuori area, una bella emozione", il ricordo a JTV. Leggi qui le parole integrali del Maestro verso il derby.