Quella Juve stile Ajax. Ajax che aveva surclassato la stessa Juve proprio con lui in campo. Matthijs de Ligt ha il dono di non parlare per caso, e l'altro ieri ha ricevuto pure le lodi di Pirlo: "Ha fatto una grande partita, è un campione: lo ha dimostrato, tornando a giocare dopo un sacco di tempo". Il paragone dell'olandese avrà lusingato il Maestro, che De Ligt apprezza davvero tanto. "Oggi c’è una mentalità diversa. Con Pirlo proviamo a giocare più moderni, difensori con l’uno contro uno. All’Ajax ho sempre giocato così e mi piace", le sue parole. Nel mirino, ovviamente lo scudetto: "Per lo scudetto ci siamo anche noi: siamo al 70% della condizione e possiamo migliorare. Tra qualche tempo saremo al 100%. È buono che ci siano diverse squadre che possono lottare per le prime posizioni".