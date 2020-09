2









Alvaro Morata e la Juve sono di nuovo insieme. Lo spagnolo aveva lasciato Torino nel 2016 rimanendo però legato ai colori bianconeri. Sempre e comunque. Sperando un giorno di tornare. E quando c'è stata la possibilità, secondo quanto riporta Tuttosport l'attaccante ha tempestato di chiamate sia Fabio Paratici che Andrea Pirlo, suo ex compagno in bianconero. Morata voleva tornare alla Juve a tutti i costi, e da ieri è ufficiale l'arrivo bis in bianconero.