Due sconfitte di fila tra tutte le competizioni, come mai non era successo in questa stagione. La Juventus sta attraversando una tempesta che vuole presto lasciare alle spalle, condotta dal direttore d’orchestra Pirlo, che al suo debutto in panchina ha conosciuto partita dopo partita tutte le gioie e gli spigoli di questo mestiere, l’allenatore. E riecheggiando ancora ora le parole che disse in merito nel 2018, ospite a EPCC, programma condotto da Alessandro Cattelan.



A quel tempo, Pirlo fantasticava sul diventare allenatore, tratteggiando pregi e difetti del lavoro: “Per adesso non ci penso, ma in futuro… Allenare ti cambia, 24 su 24 devi pensare a quelle cose, non pensi più al giocatore quindi solo per te, ma devi pensare per 20 teste diverse, la stampa, i dirigenti. Poi la cosa che ti stressa di meno è quando vai in campo e alleni, lì scarichi. Il resto è un disastro”



SU BUFFON – “Finchè ha voglia può giocare finchè vuole. Perché la cosa che ti fa andare avanti è la passione, la voglia di fare sacrifici giorno per giorno perché alzarsi ancora tutte le mattine a 40 anni e avere la voglia di fare l’allenamento, vuol dire che c’è ancora grande passione. Finchè avrà questa giocherà ancora”.