Tre partite giocate solo con il sinistro. Andrea Pirlo parla a JTV, insieme a Matri e Barzagli, tre baluardi della prima Juventus di Antonio Conte che vinse tre scudetti consecutivi in Italia. "Ci sono state partite in cui ho giocato solo di sinistro - ha raccontato Andrea -. Quali? Una a Lecce, una col Novara, a Napoli. Avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro". Un retroscena davvero niente male, al quale Barzagli ha replicato prendendo in giro Alessandro Matri: 'Pure al Mitra se giocava solo di sinistro non se ne accorgevano...'. Chiaramente, per motivi opposti.