Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha lodato così Cristiano Ronaldo: "Per noi sono tutti importanti, l’importante è che tocchino tante volte il pallone e che siano coinvolti. Lui deve ricevere tanti palloni nelle zone in cui diventa devastante. Lo ringraziamo perché si è messo subito a disposizione". CR7 finora ha siglato ben 8 reti in appena cinque partite di campionato: ha raggiunto Zlatan Ibrahimovic in vetta alla classifica dei capocannonieri.