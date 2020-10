Due rigori subiti e due espulsioni con cui fare i conti. Non è stato un inizio 'fortunato' per la Juventus. Che adesso deve premere sull'acceleratore in campionato se non vuole perdere il treno scudetto. A fine partita, Pirlo ha portato anche dell'alone di sfortuna che è da affrontare, proprio come un avversario: "Cosa ci vuole? Ci vuole un po' tutto, siamo rimasti in 10 per episodi e bisogna sacrificarsi. L'abbiamo fatto a Roma e questa sera. Squadra giovane, che deve lavorare. L'abbiamo fatto poco in questi mesi, i tempi sono stati pochi. I giovani devono fare esperienza e la stanno facendo. Capita che in queste occasioni possano fare qualche leggerezza".