La richiesta di, delineata in conferenza stampa, è stata chiara: non vuole vedere rassegnazione. "Che partita deve fare la Juve? Deve fare una grande partita, ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione - le parole del tecnico -. Abbiamo tre partite, a un punto dalla Champions, ne ho viste di tutti i colori, perso Champions e vinto campionati all'ultimo, io ho perso una Champions sul 3-0. Abbiamo ancora possibilità di andare in Champions e dev'essere un fattore importante per noi".