Andrea Pirlo ha spiegato la sua reazione al ko di San Siro contro l’Inter del 17 gennaio, in conferenza stampa in vista del big match contro la Roma: “Sì, quando si perde mi arrabbio anche io, a volte puoi andare a toccare certi tasti, abbiamo parlato dopo il ko di San Siro perché non eravamo stati noi, fortunatamente c’era una finale da giocare dopo tre giorni e quindi anche per me è stato più facile toccare certi tasti all’interno del gruppo, da lì siamo ripartiti, volevamo alzare il primo trofeo. Ci ha dato consapevolezza di squadra, se c’è sacrificio torniamo forti come una volta”.