In questa stagione, sono state diverse le partite in cui la Juventus è stata penalizzata per qualche decisione sfortunata degli arbitri. Spesso, anche da non-decisioni, come gli episodi da moviola accaduti nel corso di Juve-Napoli, non richiamati dal Var. Pirlo, in conferenza stampa, ha commentato le recenti parole di Rizzoli: "Le sue parole? Ho sempre detto che se c'è la possibilità di aiutare la Var con gli arbitri, è giusto che vadano a vedere. Loro hanno questa possibilità. Inutile sbagliare quando hai la possibilità di vedere ciò che è successo".