Andrea Pirlo, nel corso del suo intervento in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Cagliari, è tornato sull’eliminazione dalla Champions League contro il Porto: "Non ho dovuto spiegare ai giovani cosa vuol dire la Juve. L'ho fatto appena sono arrivati, e loro hanno capito l'importanza di indossare questa maglia e il peso di giocare per la Juventus. Non ho dovuto ribadirglielo ora. Si capisce da soli che uscendo agli ottavi di Champions ci sono pressioni e polemiche, ma loro hanno sempre avuto lo spirito giusto per affrontare queste situazioni. Col Porto abbiamo commesso degli errori, e quando lo fai in Europa capita di uscire. E' successo anche ad altre squadre in passato: quando prendi gol è sempre difficile recuperare. Prenderemo atto dell'eliminazione e cercheremo di evitare gli errori. Ora testa al campionato”.