Sabato sera c'è il Verona, ma Andrea Pirlo sta pensando anche al ritorno di Champions contro il Porto, gara cruciale per tutta la stagione della Juve nella quale i bianconeri devono ribaltare l'1-2 dell'andata a Oporto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, proprio per questo, l'allenatore sta pensando di concedere un turno di riposo a Ronaldo nella gara precedente al ritorno degli ottavi di Champions, quella contro lo Spezia in programma il 2 marzo.