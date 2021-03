Andrea, in conferenza stampa, ha parlato così del rinvio di Inter-Sassuolo: "Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato, come sempre abbiamo accettato tutte le decisioni. Come siamo andati a giocare noi con dei malati, sono state fatte delle cose diverse in questo caso perché è intervenuta l'Asl. Prendiamo questa decisione. Capita in un momento positivo per l'Inter che li recupera nella sosta, avrà la possibilità di non mandare giocatori in nazionale e possono lavorare. Sono stati fortunati".