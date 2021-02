La scena è stata questa: mentre la partita scivolava verso il pareggio, Pirlo si è girato verso la panchina e ha visto giocatori della sola Under 23. Da qui, la frase in conferenza sulle difficoltà: "Purtroppo avevamo tante assenze, tanti ragazzi bravi ma non ancora pronti per questi tipi di partite. Lo sapevamo prima della gara che sarebbe stata molto difficile, un ostacolo grande da superare. Ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Assenti? Sapevamo di avere problemi, così tanti non ce l'aspettavamo. Giocare con i giocatori che avevamo".