Andrea Pirlo, allenatore della Juve, parla in conferenza stampa dopo la partita vinta 4-0 contro il Parma della situazione di Paulo Dybala: "Sono l'allenatore, penso ad allenare tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l'altro giorno in allenamento, ieri ha provato, ma ha avuto paura di farsi male, quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera. Centrale nel mio gioco? Sì, sì, i campioni fanno sempre parte delle squadre forti".