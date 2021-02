Cosa si sono detti Andrea Pirlo e l'arbitro Doveri nel finale di partita? Ha provocato più di qualche reazione l'ultimo episodio di Napoli-Juve, con il tecnico bianconero che al termine della gara è andato dal fischietto incaricato e gliene ha dette quattro. A chiarire la situazione ci ha pensato proprio Pirlo in conferenza: "Ho solo chiesto sul portiere, ha perso tempo tutta la partita. Se lo lasci condurre questo gioco, senza mai ammonirlo, è normale che continui in questo modo. Il rigore? Non l'ho visto, però dal campo se si dà un rigore così, allora ce ne sarebbero da dare 3 o 4 a partita. Non l'ho rivisto, ma mi basta ciò che mi hanno detto i giocatori".