Manchester, Atene. Ma anche le lacrime di Istanbul e Berlino. Andrea Pirlo ha vissuto tutte le emozioni possibili da calciatore in Champions League, le montagne russe di una competizione che ti arriva a dare tutto e a togliertelo un istante più tardi. L'allenatore bianconero ha vinto due volte la competizione europea con la maglia del Milan, per una volta è arrivato in finale in maglia Juventus: andò male. Poi New York e il ritorno in Italia, dove ha capito di voler passare dall'altro lato. Come racconta Gazzetta, 108 presenze condite da 8 gol che fanno di lui uno degli appartenenti al leggendario club dei 100 della competizione più ambita e più affascinante.