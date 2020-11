Hanno lavorato poco assieme, per questo non è ancora il momento de tridente pesante. Ma in futuro, chissà. In sostanza è questo il Pirlo pensiero espresso in conferenza stampa sulla possibilità di vedere contemporaneamente in campo, dall’inizio, Cristiano Ronaldo-Dybala-Morata. La coesistenza tra i tre sarebbe possibile nel caso in cui uno dei due (il portoghese è escluso) si sacrifichi in fase difensiva, ovvero svolga i compiti di ripiego assunti a ruota da Kulusevski, Ramsey o McKennie. Forse c’è una strada alternativa. Pirlo ha spesso impiegato la difesa a tre e, come riporta Tuttosport, per mettere in campo il tridente pesante potrebbe pensare ad un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1 che ripartirebbe più equamente il lavoro tra gli attaccanti.