Una Juve di nuovo con la difesa a tre? Secondo Calciomercato.com, Pirlo non deve commettere "l'errore di assecondare troppo i desideri della BBC". Del resto, si sa: la difesa larga è il marchio di fabbrica del suo tecnico di riferimento, cioè Antonio Conte. Però se questa squadra punta alla Champions, deve farlo con le idee del Maestro, non imposte dai vecchi compagni. "Ricordandosi, lui che di Champions vinte se ne intende, che tutte le squadre che l'hanno vinta negli ultimi vent'anni lo hanno fatto con una difesa a quattro. E che pure l'ultima Juve, quando è arrivata in finale (Berlino e Cardiff), lo ha fatto con la difesa a quattro", si legge sul noto portale.