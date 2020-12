9









Come un treno. O quasi. Merih Demiral stasera giocherà nell'inedito ruolo di terzino destro: in una gara che non ha nulla da chiedere alla classifica, con Juve e Barça già qualificate agli ottavi, Pirlo prova il difensore turco largo sulla fascia. Al centro giocheranno Bonucci e de Ligt, dall'altra parte ci sarà Alex Sandro, ormai tornato al 100%.



LA MOSSA TATTICA - Sul suo curriculum c'è scritto difensore centrale, all'occorrenza anche terzino destro. 190 cm messi lì sulla fascia a spaventare chiunque si avvicini. Le cavalcate sull'out - alla Cuadrado, per intenderci - non sono il suo forte, sulla fascia rimarrebbe bloccato dietro soprattutto in caso di avanzata di Alex Sandro sulla fascia sinistra; in quel caso Demiral si andrebbe a stringere con de Ligt e Bonucci formando una difesa a tre. Perché se si tratta di difendere non c'è problema. Stasera come due anni fa, quando con la maglia dello Sporting Lisbona B aveva giocato un paio di partite in quel ruolo nella stagione 20107/18, facendo anche il terzino sinistro in piena emergenza.



IL RUOLO IBRIDO AL SASSUOLO - Poi ha sempre fatto il centrale fino all'arrivo in Italia, quando al Sassuolo De Zerbi lo schierava a metà tra un centrale in una difesa a tre e un terzino. Un ruolo ibrido nel quale Merih ci si trovava alla perfezione, gli sono bastati sei mesi in neroverde per esplodere e convincere la Juventus a investire 18 milioni per portarlo a Torino. Sarri ci aveva pensato a provarlo sulla fascia, quando a destra non aveva più soluzioni ma alla fine ha preferito adattare adattare Matuidi. Stavolta invece Pirlo ha tutte le intenzioni di farlo giocare lì, largo sulla linea dei difensori. Sperando di aver avuto l'intuizione giusta per far partire il treno Demiral.