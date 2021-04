Andrea Pirlo non ha avuto a disposizione molto spesso l'attacco al completo in questo campionato. Adesso sì, finalmente, ed ecco come ha parlato delle condizioni dei suoi uomini più offensivi nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Juventus: "Dybala sta molto meglio, più passano le partite e mette minuti nelle gambe. Si è visto anche l'altra sera, è iniziata in un certo modo e l'ha finita sempre meglio. Le gambe iniziano a girare nel modo giusto e lui si sente sempre meglio. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi poi vedremo domani. Con Ronaldo ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene. Si arrabbia anche quando perde in partitella. Quando uno vuole sempre raggiungere il massimo, sono atteggiamenti normali. Ha sempre voglia di vincere. Vuole sempre mettere il suo apporto e deve essere un lato positivo per i ragazzi. Morata sta bene, non ha giocato per turnover. Ho 3 attaccanti di livello e in base all'avversario decido chi deve giocare. Ci ha dato tanto quest'anno e ci puntiamo anche in futuro. Contiamo su di lui al 100%".