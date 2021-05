Xavier Jacobelli, nel suo editoriale per Tuttosport, ha parlato di Pirlo e dell'addio non certo felice di Andrea Pirlo dalla Juventus. "La società ha deciso, ma non come Pirlo desiderava. Egli avrà tempo e modo per raccogliere le nuove sfide da allenatore. Qui s’impone l’elogio dell’uomo. Della sua passione, che lo indurrebbe a rifare esattamente la stessa scelta. Della sua onestà intellettuale, che nei momenti più delicati della stagione l’ha sempre indotto a non accampare scuse, a non cercare alibi, a non scaricare responsabilità sulla squadra né tantomeno sulla società della quale ha assecondato la strategia di rinnovamento radicale con i nove under 25 messi a sua disposizione all’inizio dell’avventura. Pirlo ha pagato il pedaggio imposto al debuttante assoluto. Parafrasando Muhammad Ali, non c’è niente di male a cadere da una panchina, ma è sbagliato rimanere a terra. Il Maestro si rialzerà presto".