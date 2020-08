7









Come sarà la nuova Juventus di Andrea Pirlo? Rivoluzionata, almeno in parte. Il fatto di scegliere un allenatore che non si è ancora mai seduto in panchina, in nessuna categoria, rappresenta già di per sé un cambio radicale rispetto alla parentesi Sarri, considerato il re della gavetta. L'ex allenatore bianconero ha ricevuto il ben servito dopo l'eliminazione in Champions alla fine di una stagione con mille difficoltà nella quale il feeling con squadra e società non era mai decollato. Quello che ha fatto Sarri però non è tutto da buttare, scorrendo la rosa della Juve c'è un tesoretto niente male dal quale Pirlo può ripartire: quei giocatori valorizzati nel corso della scorsa stagione e che il nuovo allenatore potrà sfruttare ritrovandoseli tra le mani.



Sfoglia la gallery per vedere i giocatori valorizzati da Sarri e che Pirlo potrà "sfruttare"