Spunta un retroscena su Pirlo e Prandelli, a raccontarlo è Tuttosport che cita 'Penso quindi gioco', libro firmato dal Maestro con Alessandro Alciato. Ecco l'estratto: "Ospitammo il Brescia, squadra in cui zompettava un ragazzino mingherlino di due o tre anni più giovane rispetto ai suoi compagni. Era Pirlo. Sono rimasto senza parole, come forse mai mi era accaduto prima. C’è stato un momento in cui le giovanili dell’Atalanta avrebbero potuto prenderlo, ma sarebbe stato uno sgarbo proprio nei confronti del Brescia. Il presidente Percassi, un dirigente illuminato, ha capito che si sarebbe potuto creare un caso diplomatico: Pirlo resta dov’è per ché uno così non va messo in difficoltà. Deve continuare a giocare con felicità, divertendosi, non voglio che subisca pressioni di alcun genere. Deve rimanere il calciatore di tutti".