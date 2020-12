David Meyler, a OFF the Ball, ha raccontato un aneddoto su Roy Keane: "Credo che Roy mi chiamerà e si infurierà con me dopo che avrò raccontato questa cosa. Dopo la partita, stavamo aspettando sul pullman. Pirlo è andato da Roy solo per stringergli la mano e salutarlo. Poi Daniele De Rossi si avvicina a Roy per stringergli la mano e gli chiede di farsi una foto insieme. Guardavamo la scena e pensavamo che questi ragazzi erano dei campioni del mondo, dei giocatori fenomenali. E tutti andavano da Roy. Oggigiorno tante persone scrivono sui social che non fosse così forte, che fosse semplicemente un buon capitano. Ma quando vedi il livello di rispetto ottenuto da certi giocatori, ti rendi conto".