Se Andrea Pirlo è ora sulla panchina della Juventus è anche per merito di Antonio Conte. Lo abbiamo detto e sentito molte volte in questi giorni, perché il retroscena sull'inizio carriera di Andrea Pirlo coinvolge proprio l'ex Juve. Come ricorda Tuttosport, è stato proprio quest’ultimo ad accendere la scintilla, a segnare la rotta in un campione che fino a pochi anni fa non aveva ancora deciso quale sarebbe potuto essere il so futuro una volta appese le scarpette al chiodo e che, anzi, non aveva proprio preso in considerazione l’eventualità di allenare. E così raccontò Pirlo: "La prima volta che ho valutato la possibilità di fare il tecnico è stata dopo una lezione di Conte. Ce ne faceva sempre da 40 minuti l’una. È stato allora che tra me e me ho pensato: ‘Anche io voglio fare l’allenatore’. Da lì mi è scattata la voglia di proseguire".