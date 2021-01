Pirlo contro Mihajlovic. Dopo le parole sulle punizioni, è emerso il retroscena sull'incontro a Coverciano tra i due: "Ci ha fatto una lezione l'anno scorso, a maggio. Gli ho mandato un messaggio, gli ho fatto i complimenti. Non è detto che so tutto di lui, ogni allenatore in base alle partite che gioca può cambiare qualsiasi cosa. Lo ringrazio perché mi ha dato modo di scoprire tante cose che fa, di imparare certe cose. Per quanto riguarda le punizioni basta guardare i numeri e vediamo chi è stato il migliore".