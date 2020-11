Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “Gran feeling? Sfide su punizione per ora non le abbiamo fatte. Mi comporto con lui come con tutti gli altri, massima disponibilità in campo e fuori. Tra persone semplici e serie si va d'accordo facilmente. Tratto lui che è un campione come tratto Frabotta e Portanova, due ragazzi dall'Under 23. Mio modo di fare, così anche da calciatore".