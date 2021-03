A domanda diretta, diretta risposta. Andrea Pirlo, in conferenza, ha parlato dell'opportunità di allenare la Juventus nonostante il serio rischio di bruciarsi. "Se invidio Italiano, partito dal basso? "Non invidio nessuno. Ho avuto la fortuna di partire subito dalla Juve. L'avrebbero accettata tutti. Di questo sono stracontento. Italiano ha fatto il suo percorso, ha deciso di fare un percorso diverso e ognuno fa la sua strada. Bravo allenatore, l'ha dimostrato. Se gli avessero chiesto di allenare la Juve al primo anno, non si sarebbe tirato indietro".