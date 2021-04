Andrea, in conferenza stampa, ha parlato dell'assenza di Ronaldo e di com'è arrivato il fastidio al flessore. "Quanto è serio il problema di Ronaldo?Ha provato i primi due giorni a fare differenziato, poi con la squadra. Ma non riusciva a spingere come riteneva opportuno. Parlando con lui, con il preparatore e il dottore, era rischioso portarlo a spingere. Dopo tante partite, con noi e con la nazionale... l'hanno un po' condizionato. Tra viaggi in aereo, rientri tardi e così via. Un accumulo di tante gare l'ha portato ad avere fastidio", le sue parole.