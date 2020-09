Arriva Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo segna su punizione. Coincidenze? Sicuramente sì perché il tempo per lavorare sul fondamentale nei primi giorni di allenamento non c'è stato. Non ancora almeno. Come scrive Tuttosport, "Pirlo, però, ha messo in agenda un lavoro sulle punizioni, nel quale capire come mai con la maglia della Juventus addosso, gli sta riuscendo così difficile fare gol e i suoi consigli saranno certamente accolti con interesse da Ronaldo che riconosce in lui uno dei più grandi in quel gesto tecnico".