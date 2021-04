Nella conferenza stampa pre Fiorentina-Juventus, l'allenatore bianconero Andrea Pirlo ha fatto il punto su alcuni centrocampisti: "Chiesa non sarà tra i convocati, non ha recuperato. Ramsey può essere della partita, non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema che non gli ha consentito di essere al massimo. È entrato bene in partita e può essere l'occasione per giocare. Rabiot ​sta facendo bene, è molto migliorato sotto tutti i punti di vista. Domani partirà dall'inizio".

Il match è in programma domani alle 15 all'Artemio Franchi.